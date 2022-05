Serie A 2021/2022: la classifica finale a confronto con quella dell’anno scorso (Di domenica 22 maggio 2022) Le classifiche a confronto della Serie A tra la stagione 2020/2021 e la stagione 2021/2022, dopo le 38 giornate. Si chiude la stagione con la vittoria dello Scudetto da parte del Milan, capace di tenere testa all’Inter. Diverse squadre hanno guadagnato punti, altre invece ne hanno persi. Ecco allora il confronto. CLASSIFICHE FINALI A confronto Milan 86 punti (+7) Inter 84 (-7) Napoli 79 (+2) Juventus 70 (-8) Lazio 64 (-4) Roma 63 (+-1) Fiorentina 62 (+22) Atalanta 59 (-19) Hellas Verona 53 (+8) Torino 50 (+13) Sassuolo 50 (-12) Udinese 47 (+7) Bologna 46 (+5) Empoli 41 (in Serie B) Sampdoria 36 (-16) Spezia 36 (-3) Salernitana 31 (in Serie B) Cagliari 30 (-7) Genoa 28 (-14) Venezia 27 (in Serie B) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Le classifiche adellaA tra la stagione 2020/e la stagione, dopo le 38 giornate. Si chiude la stagione con la vittoria dello Scudetto da parte del Milan, capace di tenere testa all’Inter. Diverse squadre hanno guadagnato punti, altre invece ne hanno persi. Ecco allora il. CLASSIFICHE FINALI AMilan 86 punti (+7) Inter 84 (-7) Napoli 79 (+2) Juventus 70 (-8) Lazio 64 (-4) Roma 63 (+-1) Fiorentina 62 (+22) Atalanta 59 (-19) Hellas Verona 53 (+8) Torino 50 (+13) Sassuolo 50 (-12) Udinese 47 (+7) Bologna 46 (+5) Empoli 41 (inB) Sampdoria 36 (-16) Spezia 36 (-3) Salernitana 31 (inB) Cagliari 30 (-7) Genoa 28 (-14) Venezia 27 (inB) SportFace.

