Palloncini e un cuore per salutare Tommaso (Di domenica 22 maggio 2022) Palloncini bianchi coi nomi dei compagni, e un grande cuore gonfiato che riporta scritto il nome di Tommaso. Un silenzio irreale ieri ha pervaso Colle Maggio, la cattedrale che ha accolto l'ultimo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 maggio 2022)bianchi coi nomi dei compagni, e un grandegonfiato che riporta scritto il nome di. Un silenzio irreale ieri ha pervaso Colle Maggio, la cattedrale che ha accolto l'ultimo ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Per il piccolo Tommaso sono stati portati palloncini bianchi coi nomi dei suoi compagni e un grande cuore gonfiato con su scri… - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: L'Aquila saluta il piccolo Tommaso, il bimbo morto travolto da un'auto piombata nel giardino della scuola dove stava gioc… - Piergiulio58 : Auto piomba su asilo, l'addio dell'Aquila al piccolo Tommaso. Silenzio irreale a Colle Maggio per il funerale. In c… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'Aquila saluta il piccolo Tommaso, il bimbo morto travolto da un'auto piombata nel giardino della scuola dove stava gioc… - infoitinterno : Auto su asilo: palloncini, un grande cuore e basilica gremita per i funerali del piccolo Tommaso -