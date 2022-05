Morde braccio a un militare e gli strappa la pelle (Di domenica 22 maggio 2022) I carabinieri erano intervenuti per sedare una rissa scoppiata proprio fra lo straniero e il suo datore di lavoro. Il nigeriano è finito in manette, mentre il militare ferito molto probabilmente dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico all'arto Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 maggio 2022) I carabinieri erano intervenuti per sedare una rissa scoppiata proprio fra lo straniero e il suo datore di lavoro. Il nigeriano è finito in manette, mentre ilferito molto probabilmente dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico all'arto

Advertising

rebel76070135 : @EugenioCardi @RobertoRenga Un nigeriano che morde un braccio ad un altro nigeriano in Nigeria non farebbe notizia… - IANMILIN : L'orrore del manovale nigeriano: morde un carabiniere e gli dilania un braccio - infoitinterno : Morde il braccio di un carabiniere: arrestato | Cagliari - infoitinterno : Cagliari, morde un carabiniere e gli strappa la pelle dal braccio: 36enne in carcere - infoitinterno : L'orrore del manovale nigeriano: morde un carabiniere e gli dilania un braccio -

Mario Draghi tiene in pugno i partiti con l'arma del Pnrr E ovviamente non dipende solo delle tensioni per il braccio di ... Ecco perché questi ultimi alzano la voce e provano a rosicchiargli ...e i partiti Ora come ora si tratta di un cane che si morde la ... Cagliari, morde un carabiniere e gli strappa la pelle dal braccio: 36enne in carcere L'uomo, con regolare permesso di soggiorno, è già noto alle forze dell'ordine: è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. "I militari delle stazioni non hanno ... E ovviamente non dipende solo delle tensioni per ildi ... Ecco perché questi ultimi alzano la voce e provanorosicchiargli ...e i partiti Ora come ora si tratta di un cane che sila ...L'uomo, con regolare permesso di soggiorno, è già noto alle forze dell'ordine: è stato arrestato e condotto in carcere,disposizione dell'autorità giudiziaria. "I militari delle stazioni non hanno ...