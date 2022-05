Milanisti in piazza con striscione ‘spiaze’ e cori pro Sampdoria (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ansia lascia il posto alla gioia e i Milanisti – già a fine primo tempo – possono tirare il fiato – forti del 3 a 0 contro il Sassuolo -. piazza Duomo è un’esplosione di bandiere e maglie rossonere. Se all’inizio della partita erano pochi i capannelli con i tifosi ora le fila degli ultrà prendono sempre più corpo, ma non c’è nessun tipo di tensione: i pochi interisti si sono allontanati già al primo gol dei ‘cugini’. Tra le bandiere rossonere tirate fuori dopo anni, l’ultimo scudetto risale al 2011, c’è anche uno striscione con la parola ‘spiaze’ e un altro che sbeffeggia gli interisti che chiudono la stagione solo con la Coppa Italia. E sempre contro la squadra di Inzaghi si alzano cori di incitamento per la Sampdoria che sta giocando a San Siro. Fumogeni rossi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ansia lascia il posto alla gioia e i– già a fine primo tempo – possono tirare il fiato – forti del 3 a 0 contro il Sassuolo -.Duomo è un’esplosione di bandiere e maglie rossonere. Se all’inizio della partita erano pochi i capannelli con i tifosi ora le fila degli ultrà prendono sempre più corpo, ma non c’è nessun tipo di tensione: i pochi interisti si sono allontanati già al primo gol dei ‘cugini’. Tra le bandiere rossonere tirate fuori dopo anni, l’ultimo scudetto risale al 2011, c’è anche unocon la parolae un altro che sbeffeggia gli interisti che chiudono la stagione solo con la Coppa Italia. E sempre contro la squadra di Inzaghi si alzanodi incitamento per lache sta giocando a San Siro. Fumogeni rossi e ...

