Milan, domani il Pullman scoperto per festeggiare lo scudetto a Milano: tutte le tappe fino al Duomo (Di domenica 22 maggio 2022) Milano si addormenterà rossonera e si risveglierà domani ancora con le tinte sociali del Milan per una festa che non avrà... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022)o si addormenterà rossonera e si risveglieràancora con le tinte sociali delper una festa che non avrà...

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a Reggio Emilia accolto da centinaia di tifosi rossoneri. Domani è il grande giorno! Verso… - AntoVitiello : Domani, lunedì 23 maggio, a partire dalle ore 18 circa è previsto un saluto della squadra Campione d’Italia ai prop… - repubblica : Festa scudetto, i tifosi del Milan in piazza Duomo: caroselli aspettando il tour della squadra alle 17 di domani [d… - chri______S_ : RT @OnofrioFabbiano: @TeofiloSteven @milan_corner Non si molla un cazzo Teo, domani già dirette calciomercato. Retwetta chiunque dalla fran… - top57cl : @MariangelaPira Giornata nera per lei, Milan campione e Cagliari in B... Domani niente completo nerazzurro come lo scorso anno...???? -