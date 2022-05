Guerra, la resa di Azovstal. Ad ora no scambi prigionieri (Di domenica 22 maggio 2022) Ora la partita è tutta in un negoziato quasi impossibile: uno scambio tra l'oligarca amico di Putin Medvedchuk e alcuni soldati del battaglione Azov Leggi su tg.la7 (Di domenica 22 maggio 2022) Ora la partita è tutta in un negoziato quasi impossibile: unoo tra l'oligarca amico di Putin Medvedchuk e alcuni soldati del battaglione Azov

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, la resa di Azov incide poco sul piano militare: ora la Russia deve saper trattare i prigionieri di guerra… - dadida_1 : RT @elevisconti: Putin non pagherà mai nessun debito di guerra. A meno che non gli facciamo davvero la guerra e imponiamo la sua resa senza… - elevisconti : Putin non pagherà mai nessun debito di guerra. A meno che non gli facciamo davvero la guerra e imponiamo la sua res… - EstateMartino : @QRepubblica @tonicapuozzo1 Seriamente qualcuno pensa che l'Ucraina possa vincere la guerra? L'Esercito Ucraino è ad un passo dalla resa - dania1964 : RT @GiovyDean: A #lariachetira, parlamentare ucraina: 'non è stata una resa, è stato un ritiro dei soldati'. Quella che ha detto non è una… -