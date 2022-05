Forlì, coppia trovata morta in casa: l’ipotesi sulla setta dietro il suicidio. I vicini: «Avevano bunker per l’apocalisse» (Di domenica 22 maggio 2022) Sono stati trovati senza vita due pensionati a Spinello, frazione di Santa Sofia in provincia di Cesena-Forlì, uccisi a colpi di pistola secondo i carabinieri di Santa Sofia che sono intervenuti ieri sera, 21 maggio, attorno alle 20 con i vigili del fuoco. Giunti sul posto hanno forzato la porta della villa delle vittime Paolo Neri e Stefania Platania, rispettivamente di 67 e 65 anni, i cui corpi sono stati trovati nella camera da letto. I due sarebbero ex dipendenti del Senato, in pensione, residenti a Roma, che si trovavano in vacanza nella loro seconda casa. I militari sono intervenuti a seguito dell’allarme dei figli della coppia, i quali non riuscivano a mettersi in contatto con i genitori da due giorni. Avevano allertato la vicina di casa, la quale aveva confermato che non rispondevano neanche ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) Sono stati trovati senza vita due pensionati a Spinello, frazione di Santa Sofia in provincia di Cesena-, uccisi a colpi di pistola secondo i carabinieri di Santa Sofia che sono intervenuti ieri sera, 21 maggio, attorno alle 20 con i vigili del fuoco. Giunti sul posto hanno forzato la porta della villa delle vittime Paolo Neri e Stefania Platania, rispettivamente di 67 e 65 anni, i cui corpi sono stati trovati nella camera da letto. I due sarebbero ex dipendenti del Senato, in pensione, residenti a Roma, che si trovavano in vacanza nella loro seconda. I militari sono intervenuti a seguito dell’allarme dei figli della, i quali non riuscivano a mettersi in contatto con i genitori da due giorni.allertato la vicina di, la quale aveva confermato che non rispondevano neanche ...

