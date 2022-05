DIRETTA Giro d’Italia 2022, tappa di oggi LIVE: Van der Poel e due connazionali al comando, Ciccone insegue, gruppo a 6? (Di domenica 22 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 VIDEO: LA CADUTA DI CARAPAZ E LANDA 15.28 SI MUOVE GIULIO Ciccone! L’abruzzese ha preso qualche metro di vantaggio rispetto agli altri insieme a Buitrago. 15.26 Questa la composizione del gruppetto che insegue Van der Poel, Tusveld e Bouwman: 1 38 TEJADA Harold AST 2 44 BUITRAGO Santiago TBV 3 77 ROCHAS Rémy COF 4 91 CARTHY Hugh EFE 5 97 KUDUS Merhawi EFE 6 147 OOMEN Sam TJV 7 165 PEDRERO Antonio MOV 8 196 DENZ Nico DSM9 201 Ciccone Giulio TFS 10 213 COSTA Rui UAD 15.24 Si è diviso il gruppo degli inseguitori: Ciccone è rimasto nella prima parte, mentre Formolo si sfila. 15.22 Non reagiscono a queste accelerazioni Giulio ... Leggi su oasport (Di domenica 22 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEVIDEO: LA CADUTA DI CARAPAZ E LANDA 15.28 SI MUOVE GIULIO! L’abruzzese ha preso qualche metro di vantaggio rispetto agli altri insieme a Buitrago. 15.26 Questa la composizione del gruppetto cheVan der, Tusveld e Bouwman: 1 38 TEJADA Harold AST 2 44 BUITRAGO Santiago TBV 3 77 ROCHAS Rémy COF 4 91 CARTHY Hugh EFE 5 97 KUDUS Merhawi EFE 6 147 OOMEN Sam TJV 7 165 PEDRERO Antonio MOV 8 196 DENZ Nico DSM9 201Giulio TFS 10 213 COSTA Rui UAD 15.24 Si è diviso ildegli inseguitori:è rimasto nella prima parte, mentre Formolo si sfila. 15.22 Non reagiscono a queste accelerazioni Giulio ...

