Advertising

RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - italiaserait : Covid oggi Veneto, 1.389 contagi e 4 vittime: bollettino 22 maggio - fisco24_info : Covid oggi Veneto, 1.389 contagi e 4 vittime: bollettino 22 maggio: (Adnkronos) - I dati della Regione… -

Sky Tg24

in Puglia sono stati registrati 12.209 test per l'infezione da- 19 e 1.184 nuovi casi: 402 in provincia di Bari, 73 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 126 in quella di Brindisi, ...si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 82 anni. Gli attualmente positivi sono 33.000, - 3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 350 (31 in meno rispetto a ieri), ... Covid, news. Fadoi: "In post pandemia 92% ospedali a corto di letti". LIVE Sono 594 i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna su 4.607 tamponi eseguiti, 61 diagnosticati da molecolare, 533 da antigenico. E' rimasto invariato il nume ...La seconda ipotesi è che effettivamente il virus sia entrato in Corea del Nord tra la fine di aprile e il maggio 2022. La battaglia della Corea del Nord contro il Sars-CoV-2, intanto, è appena entrata ...