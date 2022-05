Calciomercato Inter, Bastoni non è incedibile: Marotta fissa il prezzo! (Di domenica 22 maggio 2022) La dirigenza dell’Inter, nonostante la stagione non sia ancora giunta al termine, è già al lavoro per preparare quella successiva. Marotta e soci stanno già preparando la prossima sessione di Calciomercato ed alle operazioni da fare sia in entrata che in uscita. Il club meneghino ha intenzione di vendere un giocatore importante al fine di dare ossigeno al bilancio. Tra i giocatori che potrebbero rientrare nell’ottica delle cessioni importanti c’è Alessandro Bastoni. Calciomercato Inter Bastoni Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il difensore della Nazionale italiana non è considerato incedibile. Tuttavia, il calciatore 23enne potrebbe lasciare la Pinetina ad una condizione: una ricca offerta da almeno sessanta ... Leggi su rompipallone (Di domenica 22 maggio 2022) La dirigenza dell’, nonostante la stagione non sia ancora giunta al termine, è già al lavoro per preparare quella successiva.e soci stanno già preparando la prossima sessione died alle operazioni da fare sia in entrata che in uscita. Il club meneghino ha intenzione di vendere un giocatore importante al fine di dare ossigeno al bilancio. Tra i giocatori che potrebbero rientrare nell’ottica delle cessioni importanti c’è AlessandroSecondo quanto riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il difensore della Nazionale italiana non è considerato. Tuttavia, il calciatore 23enne potrebbe lasciare la Pinetina ad una condizione: una ricca offerta da almeno sessanta ...

