**Ucraina: consigliere sindaco Mariupol, 'da oggi evacuazione città è impossibile'** (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Di fatto, da oggi l'evacuazione dalla città diventa impossibile a meno che non vengano aperti i corridoi umanitari a seguito dei negoziati con il governo del Paese. Facciamo appello a tutti coloro che intendevano tornare a Mariupol e prelevare le proprie cose di non farlo. La strada sarebbe a senso unico". Lo scrive sul suo profilo Telegram Petr Andriuscenko, consigliere del sindaco di Mariupol. "Le nostre fonti -dice Andriuscenko- ci comunicano che gli occupanti stanno sostituendo i loro militari delle repubbliche fantocce con i militari di Rosguardia e di Kadyrov. Aumentano il numero dei posti di blocco nella direzione di Zaporizhzhia, anche sulle strade sterrate percorrendo le quali si poteva evitare il campo di ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Di fatto, dal'dalladiventaa meno che non vengano aperti i corridoi umanitari a seguito dei negoziati con il governo del Paese. Facciamo appello a tutti coloro che intendevano tornare ae prelevare le proprie cose di non farlo. La strada sarebbe a senso unico". Lo scrive sul suo profilo Telegram Petr Andriuscenko,deldi. "Le nostre fonti -dice Andriuscenko- ci comunicano che gli occupanti stanno sostituendo i loro militari delle repubbliche fantocce con i militari di Rosguardia e di Kadyrov. Aumentano il numero dei posti di blocco nella direzione di Zaporizhzhia, anche sulle strade sterrate percorrendo le quali si poteva evitare il campo di ...

