Roma, preso il ladro di monetine all'Umberto I: rubava ai distributori automatici (Di sabato 21 maggio 2022) Scoperto ladro dei distributori automatici Roma, 21 maggio 2022 - Scoperto e arrestato un 32enne afgano mentre rubava di notte da un distributore automatico del policlinico Umberto I di Roma. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Scopertodei, 21 maggio 2022 - Scoperto e arrestato un 32enne afgano mentredi notte da un distributore automatico del policlinicoI di. ...

Advertising

fattoquotidiano : Il Pd con questa furbata del termovalorizzatore a Roma si è preso tempo per almeno altri 4-5 anni @danielaranieri - DODO_from_roma : RT @DrAntiFeiQ: Oggi ho iniziato a sistemare il garage e dietro varie scatole ho notato una porta che non avevo mai visto, preso dalla curi… - Ilsaggiopetty : RT @WILCHE91: La 'sinistra', appoggiano #Azovnazis, gli danno #armi, li trasformano in lettori di Kant, sdoganano il #nazismo e poi 'contro… - Damianodanny1 : CAPITALE UNGULATA CINGHIALI CONTINUANO A FAR DANNI A ROMA IERI SERA 2 UOMINI SONO RIMASTI FERITI A BORDO DI UNO SC… - MarNelant : @ilciccio67 Beh, i bovini che ieri hanno preso tre pere dalla Roma e si son messi a fare 'chi non salta bianconero… -