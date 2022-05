“Riposa in pace”. Cinema in lutto per la morte del discusso attore: aveva 34 anni (Di sabato 21 maggio 2022) Morto l’attore Logan Long. La scomparsa del 34enne è stata confermata dall’amico e collaboratore Fallon West tramite una dichiarazione all’agenzia di stampa del settore AVN: Adult Video News. “È morto in ospedale e i medici hanno fatto tutto il possibile”, ha detto West, 32 anni. “Era malato di polmonite in ospedale e non ce l’ha fatta”. Morto l’attore Logan Long – Nato il 7 febbraio 1988 a Toluca Lake, in California, Logan Long è entrato nell’intrattenimento per adulti nel 2016. Durante la sua breve ma prolifica carriera nel porno, l’attore ha recitato in oltre mille filma e ha avuto numerosi riconoscimenti, tra cui un premio AVN come miglior attore non protagonista nel 2019 per il suo ruolo in “La seduzione di Heidi” di Adam & Eve Pictures. Morto l’attore Logan Long: ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Morto l’Logan Long. La scomparsa del 34enne è stata confermata dall’amico e collaboratore Fallon West tramite una dichiarazione all’agenzia di stampa del settore AVN: Adult Video News. “È morto in ospedale e i medici hanno fatto tutto il possibile”, ha detto West, 32. “Era malato di polmonite in ospedale e non ce l’ha fatta”. Morto l’Logan Long – Nato il 7 febbraio 1988 a Toluca Lake, in California, Logan Long è entrato nell’intrattenimento per adulti nel 2016. Durante la sua breve ma prolifica carriera nel porno, l’ha recitato in oltre mille filma e ha avuto numerosi riconoscimenti, tra cui un premio AVN come migliornon protagonista nel 2019 per il suo ruolo in “La seduzione di Heidi” di Adam & Eve Pictures. Morto l’Logan Long: ...

Smargiasso1975_ : RT @FootballAndDre1: A quanto pare è morto Dario Calbi. Per chi non lo sapesse, era uno youtubers interista. Mai avuto rapporti. Riposa in… - domy88verde : @Frances92507753 Riposa in pace angioletto. Amen - bbut1973 : @Interismo8 Riposa in pace fratello interista ?? - paoloigna1 : RT @RitangelaPrivi1: @Petra71301259 @GerardLDonadoni @ANNAMAMARIABIA1 @renatoantares50 @AnnaMar90949897 @yianniseinstein @aralia_a @Dominiq… - GerardLDonadoni : RT @RitangelaPrivi1: @Petra71301259 @GerardLDonadoni @ANNAMAMARIABIA1 @renatoantares50 @AnnaMar90949897 @yianniseinstein @aralia_a @Dominiq… -