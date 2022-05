Putin | gli oligarchi e quegli strani riti con gli sciamani | “Benedizione di enti superiori”

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 maggio 2022) Alexander Subbotin, top manager di un colosso petrolifero, si sarebbe affidato a dueche gli avrebbero iniettato del veleno di rospo in un un rito e avrebbe poi trovato la morte per le conseguenze. La coppia diè molto famosa in Russia e Quarto Grado, programma televisivo di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, mostra alcune immagini di questi. “Lo sciamano entra nel suo ruolo prendendo forza, entra in uno stato specifico più elevato”, “Gli, i vegg, possono vedere senza microscopio, passando in uno stato di coscienza specifico” le testimonianze dei due, che indossano degli abiti particolari per i loro rituali. Massimo Picozzi, criminologo e psichiatra, è presente in studio e commenta le immagini andate in onda, con la conduttrice che afferma ...