Pisa, Benali: “Gara molto difficile, ha inciso la nostra grande partenza” (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il suo gol ha trascinato il Pisa portandolo in finale play off. Ahmad Benali ha parlato in conferenza stampa della prestazione del suo Pisa mostrando grande soddisfazione: Emozioni – “Sono state emozioni bellissime, anche perché queste sono partite che non si giocano spesso. Con un pubblico del genere ti emozioni ancora prima del calcio di inizio. Dopo l’andata ci abbiamo sempre creduto, la squadra non si è mai buttata giù. Oggi abbiamo dimostrato la nostra forza e ora dobbiamo vincere la finale”. Approccio – “Serviva una partenza forte davanti a questo pubblico, abbiamo risposto bene. Partire così forte ha inciso sulla Gara, poi abbiamo gestito bene senza abbassarci”. Finale – “Le partite sono tutte ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il suo gol ha trascinato ilportandolo in finale play off. Ahmadha parlato in conferenza stampa della prestazione del suomostrandosoddisfazione: Emozioni – “Sono state emozioni bellissime, anche perché queste sono partite che non si giocano spesso. Con un pubblico del genere ti emozioni ancora prima del calcio di inizio. Dopo l’andata ci abbiamo sempre creduto, la squadra non si è mai buttata giù. Oggi abbiamo dimostrato laforza e ora dobbiamo vincere la finale”. Approccio – “Serviva unaforte davanti a questo pubblico, abbiamo risposto bene. Partire così forte hasulla, poi abbiamo gestito bene senza abbassarci”. Finale – “Le partite sono tutte ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pisa, #Benali: 'Gara molto difficile, ha inciso la nostra grande partenza' ** - WiAnselmo : RT @Mediagol: Pisa-Benevento 1-0: Benali condanna Caserta, D’Angelo vola in finale playoff - CalcioOggi : Benali manda il Pisa in finale playoff, battuto il Benevento: ora Monza o Brescia - La Gazzetta dello Sport - Mediagol : Pisa-Benevento 1-0: Benali condanna Caserta, D’Angelo vola in finale playoff - zazoomblog : Pisa-Benevento 1-0: Benali condanna Caserta D’Angelo vola in finale playoff - #Pisa-Benevento #Benali #condanna -