"Perché non li pagano". Striscia, spunta un documento: caos all'Inps sugli assegni familiari (Di sabato 21 maggio 2022) Striscia la Notizia si è tornata ad occupare dell'Inps e dei ritardi sugli assegni familiari che stanno mettendo in seria difficoltà tante persone. Sono infatti centinaia le segnalazioni raccolte da Riccardo Trombetta, che ha provato a dare una risposta a questo problema. Innanzitutto l'inviato del tg satirico di Canale 5 ha appurato che quando si prova a contattare l'Inps, si riceve sempre la stessa risposta. “Ci sono dei ritardi notevoli - dice un operatore a telefono - ma posso solo verificare se si deve attendere o se bisogna fare qualcosa”. Si tratta di una risposta molto vaga che non soddisfa le famiglie, che hanno bisogno davvero di quei soldi. Striscia la Notizia ha provato allora ad andare ancora più a fondo, ottenendo la seguente risposta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022)la Notizia si è tornata ad occupare dell'e dei ritardiche stanno mettendo in seria difficoltà tante persone. Sono infatti centinaia le segnalazioni raccolte da Riccardo Trombetta, che ha provato a dare una risposta a questo problema. Innanzitutto l'inviato del tg satirico di Canale 5 ha appurato che quando si prova a contattare l', si riceve sempre la stessa risposta. “Ci sono dei ritardi notevoli - dice un operatore a telefono - ma posso solo verificare se si deve attendere o se bisogna fare qualcosa”. Si tratta di una risposta molto vaga che non soddisfa le famiglie, che hanno bisogno davvero di quei soldi.la Notizia ha provato allora ad andare ancora più a fondo, ottenendo la seguente risposta ...

Advertising

gparagone : #Draghi non vede l'ora di andarsene, perché è INCAPACE di gestire i MALI di questo Paese. - francescacheeks : Ai mondiali in Qatar finalmente arbitreranno anche tre professioniste 1) chi pensa che è perché non ce n’erano mai… - Palazzo_Chigi : Sommacampagna, Draghi agli alunni: Bisogna essere ottimisti, guardare al futuro come un’opportunità e non come un r… - chokoolaterie : @gattoIino e perché non si propone ancora nessuno per la posizione di fid - earfquake___ : ma perché vic non è con loro? -