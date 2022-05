No ai tennisti russi a Wimbledon, l’Atp e la Wta: “Niente punti da assegnare” (Di sabato 21 maggio 2022) Da subito non d’accordo con la decisione degli organizzatori del torneo Atp di Wimbledon. Sia l’Atp maschile che la Wta femminile avevano espresso il loro dissenso sulla decisione di escludere dalle competizioni i tennisti russi e bielorussi. E allora la reazione è arrivata nelle ultime ore. non assegnerà punti preziosi nelle classifiche mondiali il torneo storico londinese: “La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei solo sulla base del merito e senza alcuna discriminazione è fondamentale per il nostro circuito – si legge nel comunicato diffuso attraverso il sito ufficiale dell’Atp -. La decisione di escludere russi e bielorussi dalla competizione della prossima estate mina questo principio e ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 21 maggio 2022) Da subito non d’accordo con la decisione degli organizzatori del torneo Atp di. Siamaschile che la Wta femminile avevano espresso il loro dissenso sulla decisione di escludere dalle competizioni ie bielo. E allora la reazione è arrivata nelle ultime ore. non assegneràpreziosi nelle classifiche mondiali il torneo storico londinese: “La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei solo sulla base del merito e senza alcuna discriminazione è fondamentale per il nostro circuito – si legge nel comunicato diffuso attraverso il sito ufficiale del-. La decisione di escluderee bielodalla competizione della prossima estate mina questo principio e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Se le cose non cambiano, il torneo maschile di Wimbledon non assegnerà punti. L'Atp ha confermato quanto minacciat… - alemaste73 : @paolobertolucci @Eurosport_IT Se cominciamo a toccare i tennisti, i calciatori, glibl artisti, gli oligarchi w tut… - MarcoBa57378939 : #Wimbledon2022 la decisione di non fare giocare i tennisti russi e bielorussi è stata sanzionata da ATP e WTA: nien… - MadamaL41898457 : RT @Agenzia_Ansa: Se le cose non cambiano, il torneo maschile di Wimbledon non assegnerà punti. L'Atp ha confermato quanto minacciato subi… - Art19641 : @AiraghiMaria @tennisti_brutti Folle è stato escludere i tennisti Russi. -