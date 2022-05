Advertising

anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Acampora fuori fase, si salvano in pochi ** - Pall_Gonfiato : #SerieA, #GenoaBologna 0-1: le #pagelle del Grifone - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Bologna, il secondo tempo dell'incontro del Ferrais (live) - charliemchouse : Genoa-Bologna, il secondo tempo dell'incontro del Ferrais (live) - marinabeccuti : Le pagelle di fine stagione del Torino di Davor Milito -

Voi - rivolto ai ragazzi - diventerete la classe dirigentePaese, rappresentando la massima espressionesapere, inteso come sapienza e non saccenza. Non chiudetevi in voi stessi, come sterili ...I voti e il pagellino di Catanzaro - Monopoli, sfida valida per il per il secondo turno dei playoff nazionalicampionato di Serie C 2021/2022 . E' il Catanzaro a vincere grazie alla rete di Biasci e conquistare la semifinale playoff. CATANZARO (3 - 5 - 2): Branduani 6; Martinelli 6 (81 De Santis 6), ...PAGELLE GIRO D'ITALIA 2022 (quattordicesima tappa) Bora-hansgrohe, 10: strabiliante la selezione che ha imposto la compagine tedesca già ad 80 km dall'arrivo. Prima Aleotti, poi Kämna, infine un sont ...Pisa Benevento 1-0. Una rete di Benali in avvio di partita consegna la finale playoff alla squadra di casa. Deludente la prestazione dei giallorossi.