Lazio, un punticino sopra la Roma, 3-3 al Verona (Di sabato 21 maggio 2022) – Nessun tifoso laziale, all’inizio del campionato, si illudeva di vedere la squadra del cuore partecipare alla corsa scudetto. Rosa ridotta a pochi campioni e molti calciatori nati per fare le riserve e per stare in panchina. Troppe partite da disputare, tra campionato e coppe. E lasciamo stare il covid e gli infortuni, che hanno colpito tutte le società. In un angolino del cervello, però, tutti i tifosi sognavano di arrivare alla fine sopra la Roma. Magari solo di un punticino, suscitando così la rabbia dei cugini rivali. Accontentati: la Lazio, con il 3-3 di oggi al Verona, ha messo in cassaforte 64 punti, la Roma solo 63. Chissà come gode Sarri di stare ancora una volta sopra Mourinho! E a guadagnare un punto oggi la Lazio puntava, visto il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 maggio 2022) – Nessun tifoso laziale, all’inizio del campionato, si illudeva di vedere la squadra del cuore partecipare alla corsa scudetto. Rosa ridotta a pochi campioni e molti calciatori nati per fare le riserve e per stare in panchina. Troppe partite da disputare, tra campionato e coppe. E lasciamo stare il covid e gli infortuni, che hanno colpito tutte le società. In un angolino del cervello, però, tutti i tifosi sognavano di arrivare alla finela. Magari solo di un, suscitando così la rabbia dei cugini rivali. Accontentati: la, con il 3-3 di oggi al, ha messo in cassaforte 64 punti, lasolo 63. Chissà come gode Sarri di stare ancora una voltaMourinho! E a guadagnare un punto oggi lapuntava, visto il ...

