L’ Inter può perdere Bastoni. Intriga Mkhitaryan, Handanovic rinnova (Di sabato 21 maggio 2022) Mentre la squadra è tutta concentrata sul finale di stagione, l’Inter deve già pensare alla prossima campagna di rafforzamento che prevederà sicuramente il sacrificio di un big per sistemare il bilancio. L’indiziato numero uno è Alessandro Bastoni, richiesto da almeno tre big. Si lavora anche in entrata con il possibile acquisto del trequartista della Roma Mkhitaryan. Bastoni PUÒ LASCIARE L’ Inter? I nerazzurri non lo considerano incedibile e, qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, lo lascerebbe partire. Bayern Monaco, Manchester City e soprattutto Tottenham sono sulle tracce del difensore azzurro classe’ 99. Il suo agente, Tullio Tinti, ha già allacciato contatti con le tre big, tra le quali al momento sono gli Spurs ad essere in vantaggio, visto anche l’insistenza con la quale il loro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 maggio 2022) Mentre la squadra è tutta concentrata sul finale di stagione, l’deve già pensare alla prossima campagna di rafforzamento che prevederà sicuramente il sacrificio di un big per sistemare il bilancio. L’indiziato numero uno è Alessandro, richiesto da almeno tre big. Si lavora anche in entrata con il possibile acquisto del trequartista della RomaPUÒ LASCIARE L’? I nerazzurri non lo considerano incedibile e, qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, lo lascerebbe partire. Bayern Monaco, Manchester City e soprattutto Tottenham sono sulle tracce del difensore azzurro classe’ 99. Il suo agente, Tullio Tinti, ha già allacciato contatti con le tre big, tra le quali al momento sono gli Spurs ad essere in vantaggio, visto anche l’insistenza con la quale il loro ...

