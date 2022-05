Isola dei Famosi 2022, chi è finito in nomination ieri sera? (Di sabato 21 maggio 2022) La diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 non ha visto nessun concorrente eliminato, in compenso però la serata si è conclusa con ben quattro naufraghi in nomination. Ma andiamo con ordine, partendo dall’esito del televoto da casa. Come suggerivano i sondaggi online, Mercedesz Henger ha perso nettamente il confronto con Nicolas Vaporidis, dicendo così addio alla spiaggia principale e sperimentando per la prima volta Playa Sgamadissima, abitata da Licia Nunez, Fabrizia Santarelli e Blind. Prima di lasciare il gruppo, Mercedesz ha dato il bacio di Giuda, valido come una nomination, a Nicolas Vaporidis, accusandolo di essere uno stratega. Di seguito le nomination della diciottesima puntata di ieri, venerdì 20 maggio, dell’Isola ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 21 maggio 2022) La diciottesima puntata dell’deinon ha visto nessun concorrente eliminato, in compenso però lata si è conclusa con ben quattro naufraghi in. Ma andiamo con ordine, partendo dall’esito del televoto da casa. Come suggerivano i sondaggi online, Mercedesz Henger ha perso nettamente il confronto con Nicolas Vaporidis, dicendo così addio alla spiaggia principale e sperimentando per la prima volta Playa Sgamadissima, abitata da Licia Nunez, Fabrizia Santarelli e Blind. Prima di lasciare il gruppo, Mercedesz ha dato il bacio di Giuda, valido come una, a Nicolas Vaporidis, accusandolo di essere uno stratega. Di seguito ledella diciottesima puntata di, venerdì 20 maggio, dell’...

