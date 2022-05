GP Spagna, Qualifiche Formula 1: giro maestoso e pole position di Leclerc (Di sabato 21 maggio 2022) Uno straordinario Charles Leclerc, dopo aver conquistato tutte le prove Libere, si toglie la soddisfazione di staccare il miglior tempo anche nelle prove cronometrate più importanti dell’intero weekend di Montmelò. Il GP Spagna ha mandato in archivio anche le Qualifiche confermando le grandissime prestazioni del monegasco sulla Rossa di Maranello. Avversari annichiliti per due giorni consecutivi: il resto del gruppo si è dovuto accontentare, semplicemente, delle briciole lasciate dal ferrarista che ha cannibalizzato questo avvio iberico. Sarà ancora lotta, durissima, con la Red Bull di Max Verstappen che, dopo aver registrato qualche difficoltà, si è preso un importante secondo posto. Il beniamino di casa, Carlos Sainz, partirà subito alle spalle del campione del mondo in carica, mentre Sergio Perez è quarto in un balletto Ferrari-Red ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Uno straordinario Charles, dopo aver conquistato tutte le prove Libere, si toglie la soddisfazione di staccare il miglior tempo anche nelle prove cronometrate più importanti dell’intero weekend di Montmelò. Il GPha mandato in archivio anche leconfermando le grandissime prestazioni del monegasco sulla Rossa di Maranello. Avversari annichiliti per due giorni consecutivi: il resto del gruppo si è dovuto accontentare, semplicemente, delle briciole lasciate dal ferrarista che ha cannibalizzato questo avvio iberico. Sarà ancora lotta, durissima, con la Red Bull di Max Verstappen che, dopo aver registrato qualche difficoltà, si è preso un importante secondo posto. Il beniamino di casa, Carlos Sainz, partirà subito alle spalle del campione del mondo in carica, mentre Sergio Perez è quarto in un balletto Ferrari-Red ...

Advertising

Eurosport_IT : CHE COSA HA FATTO LECLERC??? POLE POSITION! ?????? Charles Leclerc più veloce di tutti nelle qualifiche del GP di Spa… - SkySportF1 : ?? CHARLES SEMPRE AL COMANDO ?? E il passo di gara della Ferrari?? ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna le qualifiche in diretta live da Barcellona. Libere 3 alle 13 #SkyMotori #F1 #Formula1 - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Spagna – Sintesi qualifiche: Leclerc ancora in pole! Verstappen 2° davanti a Sainz. #F1inGenerale - F1inGenerale_ : F1 | GP Spagna – Sintesi qualifiche: Leclerc ancora in pole! Verstappen 2° davanti a Sainz. #F1inGenerale -