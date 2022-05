Gigi D’Alessio, la rivelazione su LDA: ora sa fare anche queste cose (Di sabato 21 maggio 2022) Gigi D’Alessio si è lasciato andare ad una interessante confessione su suo figlio LDA. Il ragazzo, ora, sa fare diverse cose importanti. Ecco cosa. L’avventura ad Amici di LDA ha sicuramente segnato tutti. Non solo il mondo della musica che ha accolto molto bene la sua musica. Ma anche gli addetti ai lavori fino ad arrivare a toccare suo padre, lo storico cantante Gigi D’Alessio. Proprio quest’ultimo si è lasciato andare ad una particolare, quanto interessante, rivelazione su suo figlio. Ansa Foto e screen TvGigi D’Alessio è uno dei cantanti italiani più importanti di sempre. Sappiamo come sia difficile portare avanti un cognome del genere. Soprattutto se si decide di seguire la stessa strada del ... Leggi su chenews (Di sabato 21 maggio 2022)si è lasciato andare ad una interessante confessione su suo figlio LDA. Il ragazzo, ora, sadiverseimportanti. Ecco cosa. L’avventura ad Amici di LDA ha sicuramente segnato tutti. Non solo il mondo della musica che ha accolto molto bene la sua musica. Magli addetti ai lavori fino ad arrivare a toccare suo padre, lo storico cantante. Proprio quest’ultimo si è lasciato andare ad una particolare, quanto interessante,su suo figlio. Ansa Foto e screen Tvè uno dei cantanti italiani più importanti di sempre. Sappiamo come sia difficile portare avanti un cognome del genere. Soprattutto se si decide di seguire la stessa strada del ...

Advertising

radiocampania : Ora in onda su Radio Campania: Vivi by @Gigi D'Alessio! Sintonizzati ora. - radiocalabriafm : GIGI D'ALESSIO - IO VORREI - jerulina3 : Io voglio una canzone di Gigi D’Alessio #jeru #jerùafterparty - radiocampania : Ora in onda su Radio Campania: Comme si Femmena by @Gigi D'Alessio, Geolier! Sintonizzati ora.… - saratwittacose : Momento torcia: 1. Tifosi del Toro fanno suca con la torcia 2. Tifosi della Roma rispondono 3. Tifosi in primavera… -