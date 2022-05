Firenze: rapinata e schiaffeggiata di notte in via Pandolfini. Ricercato un uomo fuggito a piedi (Di sabato 21 maggio 2022) Brutta avventura per una ragazza di 23 anni, che ha denunciato di essere stata aggredita e rapinata dei due telefoni cellulari che aveva nella borsa. E' accaduto intorno alle 4 di notte di oggi, 21 maggio 2022, in via Pandolfini, nel centro storico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 21 maggio 2022) Brutta avventura per una ragazza di 23 anni, che ha denunciato di essere stata aggredita edei due telefoni cellulari che aveva nella borsa. E' accaduto intorno alle 4 didi oggi, 21 maggio 2022, in via, nel centro storico L'articolo proviene daPost.

