Fiorentina torna in Europa: battuta una Juve (2-0) con la testa già in vacanza. Gol di Duncan e Gonzalez. Ora subito mercato. Pagelle (Di sabato 21 maggio 2022) torna in Europa, la Fiorentina. Paszienza se si tratta di Conference League, la competizione meno prestigiosa. Ma soprattutto i viola battono la Juve: nettamente. Gol di Duncan nel primo tempo e suggello, su rigore, di Nico Gonbzalez concesso proprio allo scadere per atterramento di Torreira in area da parte di Bonucci. Juve con la testa già in vacanza? Può darsi. Ma battere la Juve è sempre una grande soddisfazione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 21 maggio 2022)in, la. Paszienza se si tratta di Conference League, la competizione meno prestigiosa. Ma soprattutto i viola battono la: nettamente. Gol dinel primo tempo e suggello, su rigore, di Nico Gonbzalez concesso proprio allo scadere per atterramento di Torreira in area da parte di Bonucci.con lagià in? Può darsi. Ma battere laè sempre una grande soddisfazione L'articolo proviene da Firenze Post.

