Fiorentina-Juventus | Chiellini sostituito all’intervallo per un taglio al volto | si chiude così la sua storia in bianconero

(Di sabato 21 maggio 2022) Siin modo un po’ triste unadurata diciassette anni. Giorgioha terminato la sua carriera con la maglia bianconera dopo il primo tempo dia causa di unall’arcata sopraccigliare che non gli consente di rientrare in campo nella ripresa. Lo rimpiazza Daniele Rugani, mentre Pinsoglio, sempre, rileva Perin e gioca la prima partita stagionale. SportFace.

CALCIO - SERIE A 18:30 Sampdoria - 4 - 1 20:45 - Lazio 2 - 2 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi 1 - 0 ...46' - Doppio cambio per la Juventus: Rugani (out Chiellini), Pinsoglio (out Perin). I bianconeri muovono il primo pallone della ripresa. SECONDO TEMPO 21.59 - Gioco ...45' - SI RIPARTE! Due cambi nella Juventus: dentro Rugani e Pinsoglio al posto di Perin e Chiellini. --- Intervallo --- 45'+3' - GOL CONFERMATO E FINE PRIMO TEMPO! Viola ...