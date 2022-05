Fanno il pieno "a scrocco" nel distributore di benzina chiuso (Di sabato 21 maggio 2022) Livorno: la pompa era stata per errore lasciata attiva. Un automobilista ha poi avvertito la polizia, mettendo fine al furto. Rischiano tutti una denuncia Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 21 maggio 2022) Livorno: la pompa era stata per errore lasciata attiva. Un automobilista ha poi avvertito la polizia, mettendo fine al furto. Rischiano tutti una denuncia

Advertising

marilovesgr33n : @gralbertazzi @OsservaMy Figurati. Sono andata per la prima volta oggi. Bellissimo posto. Forse ad agosto è più pie… - nandogrim67 : @Milla1771 Tesò è pieno de ?? quà e me fanno vergognà d'esse omo ?? - dl_9x : @Stefi2094841533 a quest’uomo e a quelli che ancora si fanno indottrinare dalle sue parole.. l’ospitata di Ronn Mos… - berardino : @lucianocapone Ma chi è questo Dibba ragazzi abbiamo tantissime personalità in Italia e basta con queste mediocrità… - myogi2002 : Per entrambi le tasse sono qualcosa di assurdo e fanno il pieno di voti… -