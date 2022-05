Coppa di Germania 2021 2022 | vince il Lipsia | Friburgo ko ai rigori

(Di sabato 21 maggio 2022) Ilconquista ladied ottiene il primo titolo della sua storia. Successo aiper la squadra di Domenico Tedesco, che sconfigge il. Grifo e compagni avanti al 19? con Eggestein, ma ripresi a circa un quarto d’ora dalla finale da Nkunku. Nella lotteria dei calci di, poi, a pesare sono stati gli errori di Gunter e Demirovic, che hanno mandato in paradiso il, vittorioso per 5-3 complessivamente. GLI HIGHLIGHTS SportFace.

Advertising

RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Lipsia, primo storico trionfo: la Coppa è sua. Il Friburgo cede ai rigori #germania - Fprime86 : RT @CalcioPillole: DFB-Pokal, L'#RBLipsia vince la Coppa di Germania. Battuto il Friburgo ai calci di rigore. #CoppadiGermania https://t.co… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Lipsia, primo storico trionfo: la Coppa è sua. Il Friburgo cede ai rigori #germania - RSIsport : ? Il Lipsia vince il primo trofeo della propria storia, battendo il Friburgo ai rigori in Coppa di Germania… - toMMilanello : È storia: il #Lipsia ha appena vinto il suo primo trofeo di sempre! Aveva sognato in Champions, quest’anno ha sfio… -

Gli highlights e i gol di Friburgo - Lipsia , match valevole come finale della DFB Pokal, ladi2021/2022. La squadra di Domenico Tedesco trionfa dopo i calci di rigore. 1 - 1 al termine dei regolamentari, dal dischetto pesano gli errori di Gunter e Demirovic. Ecco le immagini ...Basta vincere per qualificarsi dopo una sconfitta (con la) e una vittoria (contro Israele) ... racconta, "poi, c'è stato anche l'esordio nel calcio professionistico, inItalia contro il ...Il Lipsia conquista la Coppa di Germania 2021/2022 ed ottiene il primo titolo della sua storia. Successo ai rigori per la squadra di Domenico Tedesco, che sconfigge il Friburgo.All'Olympiastadion, trionfa il Lipsia, che batte il Friburgo e alza al cielo di Berlino la Coppa di Germania, il primo trofeo della sua storia: finisce 5-3 ai rigori, con l'errore decisivo di ...