Chiellini lascia da Chiellini | chiude con la Juve in una maschera di sangue Ora Los Angeles

Advertising

GiovaAlbanese : Giorgio #Chiellini lascia la #SerieA col volto insanguinato, come un vero guerriero. Andrà in USA, nel… - Gazzetta_it : Chiellini lascia da Chiellini: chiude la vita juventina con una maschera di sangue. Ora Los Angeles - juventusfc : 17' | Giorgio @chiellini lascia il campo, sostituito da @mdeligt_04. Ovazione dell'Allianz Stadium. Applausi da tu… - FrancoCoppa1 : RT @Gazzetta_it: Chiellini lascia da Chiellini: chiude la vita juventina con una maschera di sangue. Ora Los Angeles - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Chiellini lascia da Chiellini: chiude la vita juventina con una maschera di sangue. Ora Los Angeles -

Giorgiosaluta la Serie A con l'immagine più usuale che si ricorderà di lui in campo: con la testa ... FUTURO USA Il capitano della Juventuscosì il campionato italiano. L'ultima da ...6 : ci prova a metterci sempre una pezza, ultima volta in bianconero (presenza numero 561)... Siprovocare, conquista un cartellino giallo che lo costringerà a saltare la prima partita ...L’ultima partita in Serie A del capitano bianconero finisce all’intervallo dopo una botta al volto a fine primo tempo: nei prossimi giorni l’incontro con il LAFC per pianificare il futuro. Il finale, ...46' - Doppio cambio per la Juventus: Rugani (out Chiellini), Pinsoglio (out Perin). I bianconeri muovono il primo pallone della ripresa. 19.00 - Buonasera e buon sabato amici e amiche di Tuttojuve.com ...