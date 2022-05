Cade ultraleggero in Friuli | un morto e un ferito

(Di sabato 21 maggio 2022) E' di une di ungrave il bilancio di un incidente aereo avvenuto questa mattina, in una zona boschiva a Prati di Loreto, in comune di Codroipo (Udine). Per cause al vaglio delle forze ...

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è precipitato un velivolo, che si è incendiato al contatto con il suolo. Sul posto sono giunte due squadre del locale distaccamento dei ... CODROIPO. Alle ore 9.47 di oggi, 21 maggio 2022, due squadre del distaccamento Vigili del fuoco di Codroipo con il supporto di un'ulteriore squadra, l'autobotte e il funzionario di guardia giunti dall ... E' di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente aereo avvenuto questa mattina, in una zona boschiva a Prati di Loreto, in comune di Codroipo (Udine). (ANSA)