Borsa, i big di Piazza Affari pronti per lo stacco cedola Generali, Eni e Intesa tra i dividendi più alti: tutte le cifre (Di sabato 21 maggio 2022) Generali, Intesa San Paolo, ma anche Eni, Tenaris e Inwit: cresce l’attesa per lunedì 23 maggio, giornata in cui 60 società quotate a Piazza Affari, tra le quali ben diciannove big, staccheranno le cedole. Gli investitori si avviano così a mettere nelle tasche quasi 10 miliardi di euro complessivi di dividendi. Tra gli assegni più generosi spuntano quelli di Generali Assicurazioni, Eni e Intesa San Paolo. Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 21 maggio 2022)San Paolo, ma anche Eni, Tenaris e Inwit: cresce l’attesa per lunedì 23 maggio, giornata in cui 60 società quotate a, tra le quali ben diciannove big, staccheranno le cedole. Gli investitori si avviano così a mettere nelle tasche quasi 10 miliardi di euro complessivi di. Tra gli assegni più generosi spuntano quelli diAssicurazioni, Eni eSan Paolo. Segui sutaliani.it

Advertising

infoiteconomia : ***Borsa: lunedi' in arrivo quasi 10mld di dividendi, 19 big allo stacco cedola - Il Sole 24 ORE - KrystallDreamer : Risolto un big problem e Xenoblade nella borsa pronto per la pausa pranzo. Ho paura a dirlo, ma oggi best day ever. - Gianfranco_juve : @Skysurfer72 Ottimo il rialzo in Borsa ( guadagno anch'io qualcosina) così una buona fetta dei 400 milioni potranno… - investire_biz : #PiazzaAffari: focus su #ENEL in scia ai conti. Vediamo come investire sulla big cap con i #Certificati… - grossiro1 : RT @ForbesItalia: Gli utili di Tencent si dimezzano. E le azioni della big tech cinese tech crollano in Borsa -