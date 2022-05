Al Bano: 'Non trovo manodopera per colpa del reddito di cittadinanza, i dodicenni facciano apprendistato' (Di sabato 21 maggio 2022) La polemica è garantita: dopo le parole di Borghese e Briatore sui giovani e il lavoro, anche Al Bano lancia una sferzata sugli italiani che non hanno più voglia di lavorare. 'La mancanza di ... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) La polemica è garantita: dopo le parole di Borghese e Briatore sui giovani e il lavoro, anche Allancia una sferzata sugli italiani che non hanno più voglia di lavorare. 'La mancanza di ...

Advertising

LegaSalvini : AL BANO: «NON TROVO MANODOPERA. COLPA DEL REDDITO DI CITTADINANZA» - Emanuel70123144 : RT @MarcoNoel19: Al Bano: 'Non trovo lavoratori per la mia azienda agricola, i dodicenni facciano apprendistato' Felicità, un bicchiere di… - IoSecondo : @DSantanche @FratellidItalia Ehhh tutti a lavorare per pochi euro nelle tenute di Al Bano (percepisce pensione che… - IStremato : RT @MarcoNoel19: Al Bano: 'Non trovo lavoratori per la mia azienda agricola, i dodicenni facciano apprendistato' Felicità, un bicchiere di… - xxIvanxx22 : -