Adinolfi si candida a sindaco di Ventotene (ma nel suo manifesto programmatico dimentica l’apostrofo) (Di sabato 21 maggio 2022) “Io contro il frocesco”. Si potrebbe riassumere così la candidatura di Mario Adinolfi a sindaco di Ventotene. Il fondatore de Il Popolo della Famiglia infatti, ha annunciato di essere pronto a concorrere come primo cittadino dell’isola in provincia di Latina per “(ri)portare la bellezza della famiglia e dei bimbi in un luogo che deve guardare al futuro”. In una lettera aperta pubblicata da diverse testate, Adinolfi ha parlato dei suoi progetti per Ventotene, che a conti fatti, sembrerebbero una sorta di esperimento sociale basato sui dogmi predicati dagli attivisti del Popolo della Famiglia. Tra i punti cardine, manco a dirlo, l’aborto e la lotta ai gay, per far sì che Ventotene diventi un’isola dove “i neonati sono il doppio dei morti”, e “l’aborto è cancellato dal ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) “Io contro il frocesco”. Si potrebbe riassumere così latura di Mariodi. Il fondatore de Il Popolo della Famiglia infatti, ha annunciato di essere pronto a concorrere come primo cittadino dell’isola in provincia di Latina per “(ri)portare la bellezza della famiglia e dei bimbi in un luogo che deve guardare al futuro”. In una lettera aperta pubblicata da diverse testate,ha parlato dei suoi progetti per, che a conti fatti, sembrerebbero una sorta di esperimento sociale basato sui dogmi predicati dagli attivisti del Popolo della Famiglia. Tra i punti cardine, manco a dirlo, l’aborto e la lotta ai gay, per far sì chediventi un’isola dove “i neonati sono il doppio dei morti”, e “l’aborto è cancellato dal ...

