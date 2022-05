Advertising

Una buona paga per badare ai nipoti. Rumors dall'Argentina su Wandae la cifra che pagherebbe a sua madre per tenerle i figli. Wandae sua sorellapagherebbero la madre, la signora Nora Colosimo , per badare ai propri figli. L'indiscrezione arriva dall'Argentina e fa riferimento a cosa accadrà soprattutto nei prossimi ...La sorella di Wanda, sarebbe in crisi con il suo compagno [] La news di gossip Wanda, la sorellain crisi col compagno: "Tutta colpa di Icardi" è stata pubblicata su Gossip Blog . Zaira Nara e la crisi con il compagno: “Jakob infedele Sono tutte bugie. Molte cose…” La sorella di Wanda Nara rompe il silenzio sulle voci di un presunto flirt del compagno con la modella Jimena Buttigliengo ...Leggi gli ultimi gossip e le news di Wanda Nara su Metro News. Tutte le indiscrezioni e le ultime notizie dei vip passano prima da qui!