VIDEO: Lana mostra le sue tecniche di combattimento in lingerie nera (Di venerdì 20 maggio 2022) Lana è stata una delle protagoniste principali della programmazione televisiva WWE e ha ottenuto un grande seguito di fan. È stata licenziata l’anno scorso a causa del suo lucroso contratto con la federazione. Ora, con il nome di CJ Perry, è chiaramente passata a cose migliori, dato che offre ai fan qualcosa di cui essere entusiasti sui social media. Da quando è stata liberata, la Perry si è impegnata in una serie di progetti e si è tenuta occupata in molti modi. L’ex Lana reciterà anche in un film intitolato WifeLike, che uscirà quest’anno. Il VIDEO In vista del suo prossimo progetto, CJ ha caricato sul suo Instagram un filmato in cui la si vede indossare lingerie nera mentre impugna una spada. Il filmato la ritrae nei panni di una combattente che maneggia anche una pistola. ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 20 maggio 2022)è stata una delle protagoniste principali della programmazione televisiva WWE e ha ottenuto un grande seguito di fan. È stata licenziata l’anno scorso a causa del suo lucroso contratto con la federazione. Ora, con il nome di CJ Perry, è chiaramente passata a cose migliori, dato che offre ai fan qualcosa di cui essere entusiasti sui social media. Da quando è stata liberata, la Perry si è impegnata in una serie di progetti e si è tenuta occupata in molti modi. L’exreciterà anche in un film intitolato WifeLike, che uscirà quest’anno. IlIn vista del suo prossimo progetto, CJ ha caricato sul suo Instagram un filmato in cui la si vede indossarementre impugna una spada. Il filmato la ritrae nei panni di una combattente che maneggia anche una pistola. ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE VIDEO: Lana mostra le sue tecniche di combattimento in lingerie nera - - dojaf4g : RT @chosmia: mi dispiace ma lana ha settato degli standard - chosmia : mi dispiace ma lana ha settato degli standard - LIBERIAN80s : hanno deciso di fargli indossare quel maglione di lana per tutta la serie o si lava ogni tanto - SpazioWrestling : Lana si mostra in un video alquanto 'bollente' *VIDEO* #Lana -