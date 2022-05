Ventura | Juventus? Devono essere rammaricati per la sfida contro l' Inter

Advertising

Pall_Gonfiato : #Ventura parla della lotta scudetto con i rimpianti di #Inter e #Juventus - Ftbnews24 : Napoli, Ventura difende Spalletti: “Stagione positiva, su Inter e Juventus…” #SerieA - r1voluzionenera : @Er_Libanese7 mi trovo molto in disaccordo con la sua visione riguardo la ventura maglia della società juventus fc - PoloMar70220693 : RT @Winthor52778560: @piercamillo Allegri è il Ventura della Juventus. 9 milioni l'anno. - Winthor52778560 : @piercamillo Allegri è il Ventura della Juventus. 9 milioni l'anno. -

Tutto Juve

... adesso dopo la finale con l'Inter laè proiettata sul futuro, a partire dall'incontro con Massimiliano Allegri dei prossimi giorni da cui partirà la programmazione dell'annata. Ma ...Laha ufficialmente presentato la nuova maglia "home" per la stagione, la 2022 - 2023. Come da tradizione, il club la indosserà per l'ultima partita casalinga, leggasi la sfida fra ... Ventura: "La Juve Se avesse vinto con l'Inter si sarebbe giocata lo scudetto con il Milan" Intervistato da "Il Mattino", Giampiero Ventura, ex ct della nazionale azzurra, si sofferma sul match perso dalla Juventus in campionato con l'Inter, decisivo per il finale di ...Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino tracciando un bilancio della stagione del Napoli: "Se raggiungi un posto Champions con giornate di anticipo non si può pa ...