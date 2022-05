Ucraina, Berlusconi: «Kiev accolga le richieste di Putin». Quagliariello: «Sindrome da 8 settembre» (Di venerdì 20 maggio 2022) Chi avrebbe mai pensato che una riflessione ad alta voce di Silvio Berlusconi sugli effetti delle sanzioni irrigate alla Russia finisse per attizzare una polemica nel centrodestra. Ma è proprio quel che è accaduto oggi a Napoli a margine di una delle prime tavole rotonde, quella sull’energeia, organizzate da Forza Italia nell’ambito della convention “L’Italia del futuro“. Tra i relatori anche l’ad di Eni Claudio Descalzi, che ha scandito i tempi entro cui sostituire la Russia come fonte di approvvigionamento del gas. Uno sganciamento possibile in tre fasi, la conclusiva nell’inverno 2024-25. Le due precedenti – l’inverno prossimo e quello 2023-’24 – vedrebbero la riduzione rispettivamente del 50 e dell’80 per cento della nostra dipendenza da Mosca. Berlusconi: «Le sanzioni fanno male anche a noi» Si tratta di cifre considerate ovviamente in astratto, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Chi avrebbe mai pensato che una riflessione ad alta voce di Silviosugli effetti delle sanzioni irrigate alla Russia finisse per attizzare una polemica nel centrodestra. Ma è proprio quel che è accaduto oggi a Napoli a margine di una delle prime tavole rotonde, quella sull’energeia, organizzate da Forza Italia nell’ambito della convention “L’Italia del futuro“. Tra i relatori anche l’ad di Eni Claudio Descalzi, che ha scandito i tempi entro cui sostituire la Russia come fonte di approvvigionamento del gas. Uno sganciamento possibile in tre fasi, la conclusiva nell’inverno 2024-25. Le due precedenti – l’inverno prossimo e quello 2023-’24 – vedrebbero la riduzione rispettivamente del 50 e dell’80 per cento della nostra dipendenza da Mosca.: «Le sanzioni fanno male anche a noi» Si tratta di cifre considerate ovviamente in astratto, ...

rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - fattoquotidiano : Berlusconi: “Anche l’Italia è in guerra perché invia armi all’Ucraina. Avremo forti ritorni delle sanzioni sulla no… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Berlusconi: “Siamo in guerra anche noi perché mandiamo le armi”. E critica Biden e Nato: “Co… - Filippo_Rossi : Berlusconi: “L’Europa convinca l’Ucraina ad accogliere le richieste di Putin”. O è demenza senile o è malafede. O tutte e due! @BuonaDestra - guiodic : RT @SkyTG24: Ucraina, Silvio Berlusconi a #Napoli: “Inviare armi significa essere anche noi in guerra” -