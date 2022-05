Sisma, Mattarella: "Ferita cancellata da solidarieta' e impegno" (Di venerdì 20 maggio 2022) "Voglio dirvi grazie per quello che avete fatto in questi anni per cancellare una Ferita cosi' grave, che rimane ancora nell'animo, nel ricordo e nelle impressioni di tutti coloro che l'hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) "Voglio dirvi grazie per quello che avete fatto in questi anni per cancellare unacosi' grave, che rimane ancora nell'animo, nel ricordo e nelle impressioni di tutti coloro che l'hanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente Mattarella depone una corona di fiori a Medolla, in ricordo delle vittime del sisma del 2012. Il capo… - L_Argomento : Sisma Emilia, Mattarella “Chiave della ripartenza la solidarietà - Italpress : Sisma Emilia, Mattarella “Chiave della ripartenza la solidarietà” - settesere : Dieci anni fa il sisma in Emilia: il presidente Mattarella a Medolla e a Finale #settesere #news - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Mattarella in Emilia: commemorato il 10° anniversario del terremoto Il presi… -