Sainz lancia l’allarme: “Un problema correre rigidi in Formula Uno. Porta danni fisici” (Di venerdì 20 maggio 2022) Barcellona – Il circo della Formula Uno è arrivato in Spagna. Domenica si svolgerà il Gran Premio di Catalogna a Barcellona e Carlos Sainz correrà sotto il cielo di casa propria. Per festeggiare e onorare tale occasione, il pilota della Ferrari punterà prima alla pole e poi al podio con uno speciale casco. Giallo e rosso strisciato come i colori della bandiera spagnola. Lo annuncia Carlos sui suoi canali social con una splendida foto. Un inizio di campionato mondiale un po’ complicato, condito da successi e grandi emozioni tuttavia per Sainz. E’ salito tre volte sul podio e allo stesso tempo è stato vittima di due ritiri. Stavolta a Barcellona vuole dare il meglio di sé e onorare il Gran Premio di casa. Ne approfitta tuttavia, come riPorta La Gazzetta dello Sport, per lanciare un allarme e si fa ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022) Barcellona – Il circo dellaUno è arrivato in Spagna. Domenica si svolgerà il Gran Premio di Catalogna a Barcellona e Carloscorrerà sotto il cielo di casa propria. Per festeggiare e onorare tale occasione, il pilota della Ferrari punterà prima alla pole e poi al podio con uno speciale casco. Giallo e rosso strisciato come i colori della bandiera spagnola. Lo annuncia Carlos sui suoi canali social con una splendida foto. Un inizio di campionato mondiale un po’ complicato, condito da successi e grandi emozioni tuttavia per. E’ salito tre volte sul podio e allo stesso tempo è stato vittima di due ritiri. Stavolta a Barcellona vuole dare il meglio di sé e onorare il Gran Premio di casa. Ne approfitta tuttavia, come riLa Gazzetta dello Sport, perre un allarme e si fa ...

