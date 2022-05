Rodeo | un esordio eccezionale in quel di Cannes 2022

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 20 maggio 2022) Le motocicliste sono le supereroine di domani?, il primo film di Lola Quivoron, sembra confermare una tendenza a poche settimane dall'uscita di Motomami della cantante spagnola Rosalía, un album in cui la cantante posa nuda con un casco da moto: le donne dominano l'asfalto. Presentato nella sezione Un certain regard del Festival di, questo film energico e pieno di passione racconta la storia di un gruppo di biker che rubano moto per conto di uno spacciatore che si trova in prigione. L'eroina, Julia, è una motociclista solitaria, con una vera e propria ossessione per le due ruote, decisa a diventare una di quei miti che cavalcano il proprio veicolo verso le stelle. L’interpretazione dell'impeccabile Julie Ledru, la cui chioma e lo spirito ribelle ricordano Zendaya nella serie Euphoria, rappresenta il cuore di questo, ...