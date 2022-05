No, Salvini e Conte (e Berlusconi) non sono soli (Di venerdì 20 maggio 2022) Possiamo avere tutte le convinzioni di questo mondo sull’opportunità del massiccio sostegno alla resistenza ucraina, ma resta il fatto che l’opinione degli italiani tende ad una versione meno ostile verso la Russia di Putin. I dati Swg parlano chiaro e ci dicono con una certa nettezza che c’è nella pancia degli italiani un sentimento di opposizione alla guerra che finisce per essere sostanziale disponibilità alla trattativa “adesso e comunque”, nella convinzione probabilmente che da questa situazione possono arrivare solo guai. Non c’è un desiderio vero e proprio di trionfo russo, questo no. Ma certamente c’è un prevalente auspicio verso l’opzione di silenziare le armi, anche a costo di concedere all’aggressione russa una certa quota di soddisfazione. Per contro gli italiani hanno capito che le cose sul campo non vanno come auspicato al Cremlino, tanto è vero che ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 maggio 2022) Possiamo avere tutte le convinzioni di questo mondo sull’opportunità del massiccio sostegno alla resistenza ucraina, ma resta il fatto che l’opinione degli italiani tende ad una versione meno ostile verso la Russia di Putin. I dati Swg parlano chiaro e ci dicono con una certa nettezza che c’è nella pancia degli italiani un sentimento di opposizione alla guerra che finisce per essere sostanziale disponibilità alla trattativa “adesso e comunque”, nella convinzione probabilmente che da questa situazione posarrivare solo guai. Non c’è un desiderio vero e proprio di trionfo russo, questo no. Ma certamente c’è un prevalente auspicio verso l’opzione di silenziare le armi, anche a costo di concedere all’aggressione russa una certa quota di soddisfazione. Per contro gli italiani hanno capito che le cose sul campo non vanno come auspicato al Cremlino, tanto è vero che ...

Advertising

rulajebreal : Il fronte filo ???? anche detto pacifista è formato da: Salvini che faceva foto coi mitra e prometteva “pulizia etnic… - MatteoRichetti : Mentre lo sport preferito da tutti, da #Conte a #Salvini, passando per Berlusconi, è quello di mettere in difficolt… - Azione_it : Salvini e Conte non possono continuare a sabotare l'azione del Governo #Draghi in un momento drammatico come quello… - GennaStefano : RT @rulajebreal: Il fronte filo ???? anche detto pacifista è formato da: Salvini che faceva foto coi mitra e prometteva “pulizia etnica contr… - eia58 : RT @satira_satura: Conte e Salvini uniti e compatti dietro al Capo del Governo. Russo. -

Armi all'Ucraina, Fdi a braccetto col Pd a sostegno della linea Draghi Berlusconi è contrario. Salvini è contrario. Conte è contrario. Le tre principali gambe del tavolo su cui punta i gomiti da mesi il premier Draghi non reggono più la linea del presidente sull'invio delle armi in Ucraina. Lo ... Alleato del Pd Solo se...". "Quello di Conte è un 'pacifinto'" Marcucci : "Conte ed aggiungo io Salvini, sono fuori strada. È il sostegno anche militare all'Ucraina che costringerà la Russia ad intavolare trattative vere. Ha detto bene Draghi in Parlamento: l'... QUOTIDIANO NAZIONALE Governo, Salvini: "Stupito da…" E ha portato tutte le forze del Parlamento, compresa la destra di opposizione, a convergere su di lui. Giuseppe Conte, che non è un parlamentare, nega qualunque intenzione di logorare il governo o ... A che gioco sta giocando Giuseppe Conte Marcucci: “Conte ed aggiungo io Salvini, sono fuori strada. È il sostegno anche militare all’Ucraina che costringerà la Russia ad intavolare trattative vere. Ha detto bene Draghi in Parlamento: ... Berlusconi è contrario.è contrario.è contrario. Le tre principali gambe del tavolo su cui punta i gomiti da mesi il premier Draghi non reggono più la linea del presidente sull'invio delle armi in Ucraina. Lo ...Marcucci : "ed aggiungo io, sono fuori strada. È il sostegno anche militare all'Ucraina che costringerà la Russia ad intavolare trattative vere. Ha detto bene Draghi in Parlamento: l'... Salvini-Conte, torna l’amore (ma non durerà) E ha portato tutte le forze del Parlamento, compresa la destra di opposizione, a convergere su di lui. Giuseppe Conte, che non è un parlamentare, nega qualunque intenzione di logorare il governo o ...Marcucci: “Conte ed aggiungo io Salvini, sono fuori strada. È il sostegno anche militare all’Ucraina che costringerà la Russia ad intavolare trattative vere. Ha detto bene Draghi in Parlamento: ...