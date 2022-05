Milan, Saelemaekers: “Pressione positiva. Scudetto? Dieci anni fa non ci avrei creduto” (Di venerdì 20 maggio 2022) “C’è Pressione, ma positiva. Non era una partita facile (all’andata), ma ora è da dimenticare. Siamo un gruppo più forte rispetto a 5 mesi fa, ora ci mettiamo il cuore e l’anima e possiamo fare qualcosa di bello. Se mi avessero detto, 10 anni fa, che avrei potuto vincere uno Scudetto al Milan non ci avrei mai creduto. Per me e per altri tanti giocatori che ancora non hanno vinto. Ho parlato anche con Zlatan e mi aveva detto che ogni trofeo vinto era qualcosa di straordinario. Spero di vincere col Milan“. Lo ha detto Alexis Saelemaekers a TLN in vista del match contro il Sassuolo che può valere lo Scudetto. E su Pioli: “Il mister è un signore con tanta grinta, ci mette il cuore, come me sul campo – ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “C’è, ma. Non era una partita facile (all’andata), ma ora è da dimenticare. Siamo un gruppo più forte rispetto a 5 mesi fa, ora ci mettiamo il cuore e l’anima e possiamo fare qualcosa di bello. Se mi avessero detto, 10fa, chepotuto vincere unoalnon cimai. Per me e per altri tanti giocatori che ancora non hanno vinto. Ho parlato anche con Zlatan e mi aveva detto che ogni trofeo vinto era qualcosa di straordinario. Spero di vincere col“. Lo ha detto Alexisa TLN in vista del match contro il Sassuolo che può valere lo. E su Pioli: “Il mister è un signore con tanta grinta, ci mette il cuore, come me sul campo – ...

