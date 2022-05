La vita privata di Gianna Nannini: chi è la sua compagna (Di venerdì 20 maggio 2022) Gianna Nannini è una famosissima ed amata cantante italiana, ma conoscete proprio tutto della sua vita privata? Chi è la sua compagna. Non aspettavamo altro che il suo ritorno in tv! Stiamo parlando proprio di quello di Carlo Conti con “The Band”. Un programma del tutto inedito, da come si può chiaramente comprendere, e che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 20 maggio 2022)è una famosissima ed amata cantante italiana, ma conoscete proprio tutto della sua? Chi è la sua. Non aspettavamo altro che il suo ritorno in tv! Stiamo parlando proprio di quello di Carlo Conti con “The Band”. Un programma del tutto inedito, da come si può chiaramente comprendere, e che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Le sanzioni mettono a nudo la vita privata di Putin. Amanti, conti e segreti, la radiografia del Nyt sullo zar #ANSA - HuffPostItalia : Parla una dipendente di Elisabetta Franchi: 'Per lei la vita privata non esiste, alle donne rende la vita impossibi… - christianarioo : RT @erbounty: mantenere la propria vita privata >>>>> - Tri_loutom : RT @secesecs: Comunque Ed Sheeran prova vivente che se vuoi dividere la tua vita privata da quella pubblica ci puoi riuscire perfettamente.… - melizzi_giulia : @secesecs Eccoci qua hai deciso di spillare ed hai fatto bene chi non tiene la vita privata privata è perché non vuole spesso per comodità -