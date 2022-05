Isola 16, Roger Balduino scopre l’interesse di Estefania Bernal per Gennaro Auletto: la sua reazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo l’infortunio alla caviglia, Roger Balduino è tornato su l’Isola. Il naufrago ha ritrovato Estefania Bernal, con la quale aveva intrapreso una frequentazione non terminata nel migliore dei modi. Appena arrivato Roger ha saputo dell’interesse di Estefania per il nuovo ingresso Gennaro Auletto e si è confrontato con lei. La ragazza ha spiegato: Non puoi scendere dalla barca credendo di essere Dio. La stuoia non è tua, non é che c’è il tuo nome.Non puoi trattare così di mer*a Gennaro senza conoscerlo. Estefania è poi ritornata sulle parole pronunciate dal naufrago, che metteva in discussione il suo reale interesse: All’inizio è stato tutto fisico ma poi non ci è stato nulla di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo l’infortunio alla caviglia,è tornato su l’. Il naufrago ha ritrovato, con la quale aveva intrapreso una frequentazione non terminata nel migliore dei modi. Appena arrivatoha saputo deldiper il nuovo ingressoe si è confrontato con lei. La ragazza ha spiegato: Non puoi scendere dalla barca credendo di essere Dio. La stuoia non è tua, non é che c’è il tuo nome.Non puoi trattare così di mer*asenza conoscerlo.è poi ritornata sulle parole pronunciate dal naufrago, che metteva in discussione il suo reale interesse: All’inizio è stato tutto fisico ma poi non ci è stato nulla di ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 16, Roger Balduino scopre l’interesse di Estefania Bernal per Gennaro Auletto: la sua reazione - blogtivvu : Roger torna sull’Isola e scopre che Estefania l’ha rimpiazzato con Gennaro: la sua reazione – VIDEO - cucciolopage7 : I Finalisti ..... Nicholas , Roger , Guenda , Fabrizia #ISOLA - hamsik911 : Come ho già scritto la mia precedenza è Nicolas. Ma salverò roger per sbattere fuori estefania e la sua corte (Genn… - _GEIMS_ : Roger ha già caziato Gennarino perché si è fregato stuoia ed ex fidanzata #isola -