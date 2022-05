Incidente asilo L’Aquila, interrogata la donna: causa sarebbe "errore umano” (Di venerdì 20 maggio 2022) È stata interrogata la donna di 38 anni che aveva parcheggiato l’auto piombata nel giardino di un asilo a L’Aquila, due giorni fa, uccidendo un bambino e ferendone altri cinque. il pm sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Da quanto emerso nell’interrigatorio, a causare lo sfrenamento della macchina sarebbe stato "un errore umano, una marcia tolta inavvertitamente". Lo confermano fonti difensive. La donna ha ribadito quanto dichiarato nelle scorse ore e cioè di aver tentato di frenare la macchina con le mani, senza riuscirci: "Me la sono vista passare avanti, ho provato a fermare la macchina con le mani ma non ci sono riuscita", aveva detto al suo avvocato. Nell'auto parcheggiata era rimasto il figlio 12enne. "Mi ha ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 20 maggio 2022) È stataladi 38 anni che aveva parcheggiato l’auto piombata nel giardino di un, due giorni fa, uccidendo un bambino e ferendone altri cinque. il pm sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Da quanto emerso nell’interrigatorio, are lo sfrenamento della macchinastato "un, una marcia tolta inavvertitamente". Lo confermano fonti difensive. Laha ribadito quanto dichiarato nelle scorse ore e cioè di aver tentato di frenare la macchina con le mani, senza riuscirci: "Me la sono vista passare avanti, ho provato a fermare la macchina con le mani ma non ci sono riuscita", aveva detto al suo avvocato. Nell'auto parcheggiata era rimasto il figlio 12enne. "Mi ha ...

Advertising

rtl1025 : ?? Un gruppo di bambini che stava giocando nel giardino dell'#asilo è stato investito da un auto che ha sfondato la… - Open_gol : La donna ha raccontato di essere stata avvertita dal figlio di 12 anni che si trovava a bordo dell'auto improvvisam… - infoitinterno : Incidente asilo L’Aquila, il papà di Tommaso: “La donna non ha colpe” - RossellaAllegra : Io non mi capacito, un bambino che perde la vita in un asilo per un terribile incidente toglie il fiato…non riesco… - nadiaweekes : @pleporace Grande dignità. Ma un’auto che finisce in un giardino —di asilo per di più— non è un semplice incidente.… -