I Santi di Venerdì 20 Maggio 2022

San BERNARDINO DA SIENA Sacerdote – Memoria FacoltativaMassa Marittima, Grosseto, 8 settembre – L'Aquila, 20 Maggio 1444Canonizzato nel 1450, cioè a soli sei anni dalla morte, era nato nel 1380 a Massa Marittima, dalla nobile famiglia senese degli Albizzeschi. Rimasto orfano dei genitori in giovane età fu allevato a Siena da due zie. Frequentò lo Studio senese fino a ventidue anni, quando vestì l'abito francescano. In seno all'ordine divenne uno dei principali propugnatori della riforma dei francescani osservanti. Banditore della devozione al santo nome di Gesù, ne faceva incidere il monogramma &la…www.Santiebeati.it/dettaglio/27300 San NIL SORSKIJ (NILO DELLA SORA) Monaco 1433 – 1508www.Santiebeati.it/dettaglio/98818 Santi MARCELLO E CODRATO ...

