I ragazzi di una scuola veronese scrivono a Draghi e lui decide di rispondere di persona (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è andato alla scuola media Dante Alighieri di Sommacampagna ed ha incontrato la classe 2D. Nelle scorse settimane la classe aveva inviato una serie di lettere a palazzo Chigi a lui indirizzate. Gli hanno parlato dell'esperienza di questi ultimi anni e gli hanno fatto delle domande anche personali e Draghi decise di rispondere alle lettere di persona. Draghi decide di rispondere alle lettere dei ragazzi di persona I giovani alunni della 2D hanno scritto una lettera al Presidente alcune settimane fa, precisamente una a testa. Gli hanno parlato dell'esperienza di questi ultimi anni e gli hanno fatto delle domande anche personali.

