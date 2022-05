Francia, scoppia il caso Gueye: non gioca per non indossare la maglia arcobaleno. In Senegal lo difendono (Di venerdì 20 maggio 2022) In Francia scoppia il caso del centrocampista Idrissa Gana Gueye, campione di Ligue 1 con il Paris Saint-Germain e d’Africa con la nazionale Senegalese. Il campione, sabato scorso non è sceso in campo «per motivi personali», ha detto i coach Mauricio Pochettino. «Motivi religiosi», ha aggiunto un anonimo, membro dello staff parlando con la Afp. A raccontare il suo caso è il Corriere della Sera che titola Rifiuta la maglia “arcobaleno”: contestato in Francia, eroe in Africa. Idrissa Gana Gueye, Senegalese, non era infortunato. Il 32enne calciatore, scrive il quotidiano, « nato a Dakar non ha voluto giocare per non essere costretto a indossare la maglia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Inildel centrocampista Idrissa Gana, campione di Ligue 1 con il Paris Saint-Germain e d’Africa con la nazionaleese. Il campione, sabato scorso non è sceso in campo «per motivi personali», ha detto i coach Mauricio Pochettino. «Motivi religiosi», ha aggiunto un anonimo, membro dello staff parlando con la Afp. A raccontare il suoè il Corriere della Sera che titola Rifiuta la”: contestato in, eroe in Africa. Idrissa Ganaese, non era infortunato. Il 32enne calciatore, scrive il quotidiano, « nato a Dakar non ha volutore per non essere costretto ala...

