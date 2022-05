Fedez incontra il suo idolo, Mark Hoppus dei Blink 182: “Abbiamo iniziato a scriverci quando ho scoperto di avere il tumore” (Di venerdì 20 maggio 2022) Fedez l’ha sempre detto: a ispirarlo nella sua carriera musicale sono stati i Blink 182, la pop-punk band californiana formata da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker. Ieri il rapper ha realizzato il suo sogno più grande, incontrando a cena uno dei suoi idoli: Mark Hoppus. “Chi mi conosce lo sa quanto sono fan dei Blink. Uscire a cena con Mark era già un sogno, ma adesso ha assunto un significato diverso. Io e Mark ci siamo scritti da quando ho scoperto di avere il tumore, perché anche lui ha vissuto un’esperienza simile”. Fedez e Hoppus, con le rispettive mogli, si sono incontrati in un noto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022)l’ha sempre detto: a ispirarlo nella sua carriera musicale sono stati i182, la pop-punk band californiana formata da, Tom DeLonge e Travis Barker. Ieri il rapper ha realizzato il suo sogno più grande,ndo a cena uno dei suoi idoli:. “Chi mi conosce lo sa quanto sono fan dei. Uscire a cena conera già un sogno, ma adesso ha assunto un significato diverso. Io eci siamo scritti dahodiil, perché anche lui ha vissuto un’esperienza simile”., con le rispettive mogli, si sonoti in un noto ...

Advertising

FQMagazineit : Fedez incontra il suo idolo, Mark Hoppus dei Blink 182: “Abbiamo iniziato a scriverci quando ho scoperto di avere i… - M1RTILLO : FEDEZ CHE INCONTRA MARK HOPPUS CHE NON CAPISCE UN CAZZO QUANDO PARLA IN ITALIANO FEDEZ TUTTO CAGATO SOTTO - lelleranitram : E comunque le storie Instagram di @Fedez che incontra @markhoppus sono la cosa più bella che vedrete oggi. - martacerritelli : RT @fanpage: Baby Vittoria incontra la 'zia' Donatella Versace sfoggiando il suo primo total look #Versace - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fedez incontra Mark Hoppus dei Blink 182: «Ci siamo scritti da quando ho scoperto il tumore. Confesso, ho pianto» https://t.co… -