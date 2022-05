Fedez dopo l’operazione | il messaggio da speranza ai fan

(Di venerdì 20 maggio 2022) In una delle sue storie su Instagram,è tornato ad aggiornare i fan sul suo stato di salutel’intervento. Le notizie hanno spiazzato tutti: i fan sono entusiasti. Il rapper continua a raccontare sui social la sua ripresache ha dovuto fare un paio di mesi fa a causa di un tumore al pancreas. La notizia della malattia aveva fatto spaventare tutti, ma per fortuna le cose sono andate per il meglio. La cosa inaspettate, invece, sono i tempi di recupero che non stanno rispettando le previsioni dei medici. fonte foto: AnsaFederico Leonardo Lucia, in arte semplicemente, ha raccontato fin dall’inizio tutti i passaggi delche lo ha portato a rimuovere il tumore al pancreas scoperto poco più di due mesi fa e che ha destato grandi ...

... ' Ti ricordi che questo era il mio', chiede a. 'Non è di un colore da femmine però', ... L'artista è da poco tornato a parlare delle sue condizionil'operazione per il tumore al pancreas, ...Ad unirli è stata proprio l'esperienza con la malattia, come raccontatosui socialla serata passata insieme a Mark Hoppus: Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più ..."Uscire con Mark Hoppus dei Blink 182 era un sogno. Ora ha assunto un significato diverso". Fedez dal suo profilo Instagram racconta l'incontro a Milano con Mark Hoppus, leader ...Il cantante e rapper ha documentato sui social la serata a Milano assieme al suo idolo. I due hanno iniziato a scriversi quando Fedez si è ritrovato in ospedale per l'operazione: anche Hoppus ha curat ...